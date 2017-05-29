Ренато «nak» Накано собрал команду по CS:GO

Бразильский ветеран в Counter-Strike Ренато «nak» Накано сообщил, что собрал команду для участия в турнирах по CS:GO. Об этом сообщает портал HLTV.org. В список игроков вошли Виктор «bld» Роча, экс-член g3x Денни «KHTEX» Барчфилд и бывшие игроки ProGaming — Уэсли «GW» Винциус и Леонардо «leo_drunky» Оливейра. Название коллектива пока не сообщается.

«Мы взволнованы и верим в будущий успех команды. Нам предстоит пройти долгий путь. Наши тренировки начнутся в понедельник. В настоящее время мы не выступаем ни за какую организацию, поэтому все заинтересованные могут написать мне», — прокомментировал ситуацию nak.

Ренато «nak» Накано успешно выступал в Counter-Strike 1.6. На счету бразильского игрока победа на ESWC 2006, ESWC 2007 Brazil, IEM III American Championship Finals и IEM V American Championship Finals. В Global Offensive nak выступал не столь успешно. Из достижений можно отметить победу на XLG Super Cup, Headshot Cup и Stream.me Gauntlet 3.

Состав команды:

— Денни «KHTEX» Барчфилд,

— Уэсли «GW» Винциус,

— Ренато «nak» Накано,

— Леонардо «leo_drunky» Оливейра,

— Виктор «bld» Роча.