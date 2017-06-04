Misfits отправила Шабзеба «ShahZaM» Хана на скамейку запасных. В составе его заменит Цайо «Zqk» Фонсек.

Сообщается, что причиной этого решения послужила невозможность Шабзеба Хана присутствовать на буткемпе команды перед турниром Americas Minor Championship 2017 — Kraków.

Позднее ShahZaM заявил, что он был готов отправиться на буткемп, однако руководство организации выслало уведомление всего за несколько дней до его начала.

Americas Minor Championship 2017 — Kraków пройдёт в Калифорнии с 8 по 11 июня. Финалисты турнира пройдут на LAN-квалификацию к PGL Major Kraków.