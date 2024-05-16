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По «Гарри Поттеру» выйдет кулинарное шоу с близнецами Уизли

Warner Bros. анонсировала очередной проект по вселенной «Гарри Поттера» — в этот раз компания представила тематическое кулинарное шоу под названием «Волшебники выпечки». Ведущими программы выступят Фред и Джордж Уизли.

В коротком тизере показали различные изысканные кулинарные шедевры и несколько отрывков из оригинальных фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В рамках шоу кулинары станут соревноваться в создании десертов, вдохновлённых волшебным миром «Гарри Поттера». Действия выпусков будут происходить в локациях из фильмов: Хогвартсе, Гринготтсе, Платформе номер девять и три четверти и так далее.

Производство «Гарри Поттера: Волшебников выпечки» стартует в ближайшее время. Дата и сроки выхода программы пока не раскрываются.