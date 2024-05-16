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Результат матча Aurora Gaming — MIBR (BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2)

Российская Aurora Gaming покинула турнир BB Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2
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Российская команда Aurora Gaming вылетела с чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

После поражения от Team Spirit в стартовом противостоянии Aurora встретилась с бразильской MIBR в матче на вылет. В итоге серия завершилась победой оппонентов российской команды, что привело к вылету «Авроры» с ивента в Сербии.

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 20:25 МСК
Aurora Gaming
Окончен
0 : 2
MIBR

Что касается MIBR, бразильцы получают шанс побороться за выход в плей-офф. В решающем матче бразильский состав встретится с датской HEROIC, которая ранее уже обыграла MIBR со счётом 2:1.

Кроме Aurora, турнир BetBoom Dacha Belgrade также покинула российская BetBoom Team, которая заняла последнее место в своей группе. При этом в плей-офф уже прошла Team Spirit, к которой также может присоединиться Virtus.pro, если ей удастся вновь одолеть Team Falcons.

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