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Россия и Китай договорились о взаимном продвижении своих фильмов

Россия и Китай договорились о взаимном продвижении своих фильмов
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Журналисты издания ТАСС сообщили, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнёры из Китая договорились о взаимном продвижении своих фильмов на рынках РФ и КНР. Отмечается, что цель сотрудничества — поиск возможностей для совместного кинопроизводства и дальнейшего проката фильмов в двух странах.

РФПИ создаёт новые партнёрства с медиакомпаниями в Китае в рамках стратегии по поддержке продвижения российской кинопродукции на рынке КНР, а также выхода китайских фильмов в российский прокат.

Также благодаря договорённостям с РФПИ расширит портфель инвестиционных проектов в области кино и анимации. Ко всему прочему, в сентябре в Китае пройдёт фестиваль российского кино, на котором жителям страны покажут российские картины.

Спустя время аналогичный фестиваль китайских фильмов пройдёт и в России.

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