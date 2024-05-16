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Инсайдеры слили первые детали новой игры Valve

Инсайдеры слили первые детали новой игры Valve
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Датамайнер и создатель сервиса SteamDB Павел Джундик сообщил, что нашёл в соцсети X (ранее Twitter) аккаунт новой игры Valve под названием Deadlock. Профиль закрыт, не имеет фотографий, а в качестве сроков регистрации указан апрель 2024 года.

Отмечается, что Deadlock будет представлять собой соревновательный шутер от третьего лица в формате 6 на 6 с системой героев и элементами МОБА. Что касается сеттинга, то он сочетает фэнтези и стимпанк, причём внешний вид героев будет напоминать дизайн персонажей из Dota 2.

Также инсайдеры говорят, что в игре появится механика защиты баз и быстрого перемещения на летающих кораблях. Блогер Gabe Follower заявил, что данный проект ранее носил название Neon Prime — именно под такой торговой маркой она во всех документах и фигурировала.

Сама Valve ситуацию пока официально не прокомментировала.

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