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Игрок G2 Esports по CS 2 пропустит топ-турнир IEM Dallas 2024 из-за свадьбы сестры

Игрок G2 Esports по CS 2 пропустит топ-турнир IEM Dallas 2024 из-за свадьбы сестры
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Игрок Расмус HooXi Нилсен из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 пропустит международный турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 из-за свадьбы сестры.

Как сообщается в анонсе организации, датский киберспортсмен не сможет выступить на турнире в Далласе, США, из-за того, что он в это время будет присутствовать на свадьбе своей сестры.

Представители G2 Esports подтвердили, что в рамках данного ивента состав команды будет выступать с заменой, однако личность стенд-ина клуб не раскрыл. По слухам, вместо HooXi за европейский коллектив может сыграть американский киберспортсмен Джеки Stewie2k Йип.

Чемпионат Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 пройдёт в LAN-формате с 27 мая по 2 июня в США. В рамках соревнования 16 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на масштабном ивенте Intel Extreme Masters Cologne 2024.

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