Team Spirit прошла как минимум в топ-6 турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла свой первый матч в плей-офф топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В первом раунде основной стадии чемпионата в Румынии «драконы» столкнулись с командой Aurora. Несмотря на поражение на первой карте противостояния, «спириты» смогли вернуться в серию и завершить матч в свою пользу.

Данная победа гарантирует Team Spirit попадание как минимум в топ-6 ивента. Следующим оппонентом российской команды станет Xtreme Gaming из Китая, которая не проиграла ещё ни одной карты в рамках PGL Wallachia Season 1.

Aurora же, в свою очередь, опускается в нижнюю сетку, где будет бороться с китайской G2.iG за возможность продолжить выступление на данном чемпионате.