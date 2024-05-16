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Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» выйдет 5 декабря 2025 года

Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» выйдет 5 декабря 2025 года
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Кинокомпания Universal Pictures подтвердила работу над продолжением внезапного хита «Пять ночей с Фредди» и назвала дату выхода сиквела. Продолжение хоррора выйдет в кинотеатрах по всему миру и в онлайн-сервисе Peacock 5 декабря 2025 года — спустя два года после релиза первой части.

Каких-либо деталей о ленте пока нет. Съёмки ленты должны стартовать уже этим летом, а события наверняка развернутся уже после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s.

Фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Ленту разгромили критики, а обычные зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.

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