В Epic Games Store раздают Dragon Age: Inquisition, но не в России

16 мая в Epic Games Store началась новая большая раздача. В этот раз игроков порадуют Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition — полным изданием знаменитой ролевой игры от Electronic Arts. Забрать проект можно до 23 мая включительно.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Забрать игру в России не получится — для этого необходимо использовать аккаунт любого другого региона.

Фото: Epic Games

Dragon Age: Inquisition — третья часть в фэнтезийной серии от студии Bioware. События триквела разворачиваются после истории первых двух частей, а сюжет посвящён возрождению Инквизиции в мире Тедаса. Игра вышла в 2014 году и получила высокие оценки от журналистов, после чего стала игрой года на церемонии The Game Awards.

Сейчас Bioware работает на следующей частью серии с подзаголовком Dreadwolf. По данным инсайдеров, сиквел выйдет до конца 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.