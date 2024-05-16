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Фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом выйдет 27 июня 2025 года — СМИ

Фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом выйдет 27 июня 2025 года — СМИ
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Журналисты издания Collider сообщили, что премьера фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом состоится 27 июня 2025 года. Картину будут показывать в IMAX-кинотеатрах на протяжении двух недель.

Лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Согласно данным инсайдеров, на производство фильма уже было потрачено более $ 300 млн. Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, поставивший «Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых».

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