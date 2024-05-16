Издатель Hooded Horse поделился информацией о том, что продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2 млн копий. Для достижения такого результата тайтлу понадобилось почти ровно три недели — релиз игры в раннем доступе состоялся 26 апреля.

Первый миллион копий Manor Lords реализовала за первые 24 часа после выхода в Steam. Ко всему прочему в моменте число одновременных игроков в проекте достигло 170 тыс. — это самый высокий показатель среди всех градостроительных стратегий в истории.

В Manor Lords игрокам необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Немаловажную роль в проекте играет военное ремесло с массовыми сражениями. За разработку игры некоторое время отвечал всего один создатель, после чего команда авторов заметно расширилась.