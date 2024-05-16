Авторы «Пятницы, 13-е» готовят много новых фильмов и игр по франшизе

Авторы «Пятницы, 13-е» объявили, что франшиза хорроров о безжалостном убийце Джейсоне Вурхизе получит новый веток развития. Вместе с запуском Jason Universe («Вселенной Джейсона») серия обзаведётся множеством свежих фильмов, игр и много чем ещё.

Другие подробности пока не раскрываются. Больше деталей авторы пообещали раскрыть в течение 2024 года.

Фото: Horror, Inc.

На протяжении десятилетий Джейсон шокировал и восхищал публику, которая продолжала возвращаться к нему снова и снова. Мы рады работать с Виктором Миллером и Марком Тобероффом над новыми проектами, о которых мы расскажем в ближайшие месяцы.

Вся информация и последние новости будут появляться на официальном сайте Jason Universe. На данный момент кроме стильной картинки с маской Джейсона там ничего нет.