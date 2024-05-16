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Анонсирован бюджетный смартфон Meizu 21 Note с экраном 144 Гц и мощным процессором

На этой неделе был анонсирован бюджетный смартфон Meizu 21 Note. Производитель оценил устройство в 32 тыс. рублей — за такую сумму девайс предлагает крайне впечатляющие характеристики.

Фото: Meizu

Гаджет предложит покупателям 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц, максимальной яркостью в 5000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Смартфон работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и под управлением фирменной оболочки Flyme AIOS.

Ко всему прочему, в Meizu 21 Note предусмотрен аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Ещё устройство оснащено защитой от воды и пыли по стандарту IP65.

На данный момент Meizu 21 Note доступен для покупки только в Китае.