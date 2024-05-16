«Википедия» после анонса новой Assassin's Creed стала предметом споров из-за самурая Ясукэ

15 мая французская студия Ubisoft анонсировала новую часть Assassin's Creed с подзаголовком Shadows. Действия игры развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку, а главных героев в этот раз будет двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ.

За основу второго персонажа взята реально существовавшая историческая личность. Однако после официального показа игры со страницей Ясукэ на «Википедии» начало происходить нечто странное: первая часть посетителей постоянно добавляет раздел о том, что нет достоверных сведений о реальном положении известного «самурая», а вторая регулярно сносит этот блок.

Ситуация уже дошла до того, что администрации энциклопедии пришлось заблокировать страницу от внесения правок. Также она откатила версию статьи в состояние до анонса игры.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 15 ноября.