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CCT Season 1 Global Finals по CS2 (участники, призовой фонд, даты)

Начался турнир CCT Season 1 Global Finals по CS2 с призовым фондом $ 500 тыс.
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Сегодня, 16 мая, стартовал международный чемпионат CCT Season 1 Global Finals по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Турнир начинается с группового этапа, в рамках которого все команды разделены на четыре группы по четыре состава. По итогам этой стадии два худших коллектива из каждой группы покинут соревнование, а остальные ростеры пройдут в плей-офф с single-elimination сеткой из best-of-3 матчей. Гранд-финал пройдёт в формате best-of-5.

Участники CCT Season 1 Global Finals по CS 2

Группа A:

  • Eternal Fire (Турция);
  • SAW (Португалия);
  • Aurora Gaming (Россия);
  • PARIVISION (Россия).

Группа B:

  • ENCE (Польша);
  • Fnatic (Европа);
  • Gaimin Gladiators (Дания);
  • GamerLegion (Европа).

Группа C:

  • paiN Gaming (Бразилия);
  • AMKAL ESPORTS (Россия);
  • Team Liquid (Северная Америка);
  • OG (Европа).

Группа D:

  • Astralis (Дания);
  • BIG (Германия);
  • MIBR (Бразилия);
  • BetBoom Team (Россия).

Турнир CCT Season 1 Global Finals по CS 2 проходит в онлайн-формате с 16 по 23 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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