Начался турнир CCT Season 1 Global Finals по CS2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Сегодня, 16 мая, стартовал международный чемпионат CCT Season 1 Global Finals по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Турнир начинается с группового этапа, в рамках которого все команды разделены на четыре группы по четыре состава. По итогам этой стадии два худших коллектива из каждой группы покинут соревнование, а остальные ростеры пройдут в плей-офф с single-elimination сеткой из best-of-3 матчей. Гранд-финал пройдёт в формате best-of-5.

Участники CCT Season 1 Global Finals по CS 2

Группа A:

Eternal Fire (Турция);

SAW (Португалия);

Aurora Gaming (Россия) ;

; PARIVISION (Россия).

Группа B:

ENCE (Польша);

Fnatic (Европа);

Gaimin Gladiators (Дания);

GamerLegion (Европа).

Группа C:

paiN Gaming (Бразилия);

AMKAL ESPORTS (Россия) ;

; Team Liquid (Северная Америка);

OG (Европа).

Группа D:

Astralis (Дания);

BIG (Германия);

MIBR (Бразилия);

BetBoom Team (Россия).

Турнир CCT Season 1 Global Finals по CS 2 проходит в онлайн-формате с 16 по 23 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.