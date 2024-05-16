Начался турнир CCT Season 1 Global Finals по CS2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Сегодня, 16 мая, стартовал международный чемпионат CCT Season 1 Global Finals по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
Турнир начинается с группового этапа, в рамках которого все команды разделены на четыре группы по четыре состава. По итогам этой стадии два худших коллектива из каждой группы покинут соревнование, а остальные ростеры пройдут в плей-офф с single-elimination сеткой из best-of-3 матчей. Гранд-финал пройдёт в формате best-of-5.
Участники CCT Season 1 Global Finals по CS 2
Группа A:
- Eternal Fire (Турция);
- SAW (Португалия);
- Aurora Gaming (Россия);
- PARIVISION (Россия).
Группа B:
- ENCE (Польша);
- Fnatic (Европа);
- Gaimin Gladiators (Дания);
- GamerLegion (Европа).
Группа C:
- paiN Gaming (Бразилия);
- AMKAL ESPORTS (Россия);
- Team Liquid (Северная Америка);
- OG (Европа).
Группа D:
- Astralis (Дания);
- BIG (Германия);
- MIBR (Бразилия);
- BetBoom Team (Россия).
Турнир CCT Season 1 Global Finals по CS 2 проходит в онлайн-формате с 16 по 23 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.