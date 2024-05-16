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iPhone 15 подешевел в России на 40% — СМИ

iPhone 15 подешевел в России на 40% — СМИ
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Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что цена смартфона iPhone 15 в России упала до рекордных значений. Если раньше устройство продавалось по цене от 120 тысяч рублей, то сейчас девайс встречается на маркетплейсах по стоимости ниже 75 тысяч рублей.

Данную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, в начале мая стоимость iPhone 15 Pro Max в России упала до рекордных 115 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A16 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года

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