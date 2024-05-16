Российская Team Spirit вышла в плей-офф BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit гарантировала себе место в плей-офф турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В матче за выход в основную стадию сербского чемпионата «драконы» столкнулись с HEROIC, к которой недавно присоединился россиянин Абдул degster Гасанов. Team Spirit одолела соперников со счётом 2:0, закрыв датский коллектив на картах Nuke и Mirage.

Это вторая победа для «спиритов» в групповой стадии — до этого команда из России всухую победила ростер Aurora Gaming. Такой результат позволяет Team Spirit пройти в плей-офф международного чемпионата, куда ранее также вышла европейская MOUZ.

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Для HEROIC же всё решится в матче с коллективом, который победит в серии Aurora — MIBR. Всего в плей-офф BetBoom Dacha Belgrade 2024 выступят четыре команды.