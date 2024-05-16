MrBeast скоро станет самым популярным блогером на YouTube — начался отсчёт подписчиков

В середине апреля самый популярный канал на YouTube под названием T-Series опубликовал ролик с призывом зрителей подписаться. Пользователи предположили, что индийский музыкальный лейбл пошёл на такой шаг из-за блогера Джимми MrBeast Дональдсона, который бешеными темпами набирает новых подписчиков.

Фото: ViewStats

На момент написания материала у MrBeast на YouTube 258 млн подписчиков, а у T-Series — 265 млн. Разрыв в количестве аудитории у обоих каналов составляет всего 6,7 млн подписчиков. Велик шанс, что американский блогер завоюет звание самого популярного YouTube-канала уже через месяц.

Дело в том, что за прошедший месяц на MrBeast подписалось 6 млн человек, а на T-Series — только 2 млн. Такими темпами индийский лейбл быстро растеряет своё лидерство. Для удобного отслеживания хода противостояния на сервисе ViewStats доступен отсчёт подписчиков двух каналов.