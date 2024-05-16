Российская Virtus.pro проиграла MOUZ на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2

Российская команда Virtus.pro потерпела первое поражение в рамках турнирах BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

«Медведи» уступили в матче за выход в плей-офф европейской MOUZ, которая ранее стала чемпионом международного чемпионата ESL Pro League Season 19. «Мыши» победили российский коллектив со счётом 2:1, одолев VP сначала на Dust 2 (13:4), а затем на Mirage (13:2)

Так, по итогам данного противостояния MOUZ становится первым участником плей-офф чемпионата в Сербии, а Virtus.pro вновь столкнётся с Team Falcons в решающей серии группы. На этом турнире «медведи» уже обыгрывали «соколов», уверенно закрыв их со счётом 2:0 в дебютном матче.

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Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 проходит в LAN-формате с 14 по 19 мая. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.