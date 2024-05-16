Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Virtus.pro — MOUZ (BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2)

Российская Virtus.pro проиграла MOUZ на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российская команда Virtus.pro потерпела первое поражение в рамках турнирах BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

«Медведи» уступили в матче за выход в плей-офф европейской MOUZ, которая ранее стала чемпионом международного чемпионата ESL Pro League Season 19. «Мыши» победили российский коллектив со счётом 2:1, одолев VP сначала на Dust 2 (13:4), а затем на Mirage (13:2)

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 13:20 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Так, по итогам данного противостояния MOUZ становится первым участником плей-офф чемпионата в Сербии, а Virtus.pro вновь столкнётся с Team Falcons в решающей серии группы. На этом турнире «медведи» уже обыгрывали «соколов», уверенно закрыв их со счётом 2:0 в дебютном матче.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro заработала первую победу на BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 проходит в LAN-формате с 14 по 19 мая. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 на 16 мая
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android