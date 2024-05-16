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Сериал «Фарма» не выйдет 23 мая — премьеру отложили на неопределённый срок

Сериал «Фарма» не выйдет 23 мая — премьеру отложили на неопределённый срок
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Представители онлайн-кинотеатра Premier объявили о переносе премьеры сериала «Фарма» на неопределённый срок — изначально шоу должно было выйти 23 мая. Причины такого решения пока не раскрываются. Вероятно, новую дату стриминг раскроет в ближайшее время.

Сериал «Фарма» рассказывает историю Антона, который страдает от прогрессирующего ослабления мышц, приводящего к летальному исходу. Герою жизненно необходимо редкое и дорогое лекарство, которое он никак не может получить из-за бюрократических препятствий. Брат юноши Михаил не собирается сдаваться и обустраивает собственную лабораторию, чтобы изготавливать средство для лечения родственника.

Главные роли в сериале исполнили Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд») и Никита Павленко («Мастер»). Кресло режиссёра заняла Мария Кравченко, работавшая над «Женой олигарха».

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