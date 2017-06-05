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Дан «apEX» Мадесклер: игроки North слишком самоуверенны

5 июня 2017, понедельник. 12:29. Киберспорт

Игрок команды G2 Esports Дан «apEX» Мадесклер дал послематчевое интервью журналистам портала Slingshot eSports. Мадесклер рассказал об организации турнира, а также раскритиковал команду North, сославшись на излишнюю самоуверенность игроков.

«В целом мы довольны организацией турнира. ESL очень долго была лучшим организатором соревнований, но теперь есть ELEAGUE и ECS. Я думаю, что сегодня ESL немного отстала от них.

Что касается North, то мы с ними совсем не похожи — они слишком дерзкие и наглые. После их победы на EPICENTER, с ними было невозможно говорить. Во франции много игроков, на счету которых более 15 титулов, но даже они не так самоуверенны. Возьмём для примера SK — их игроки никогда не были самоуверенными и всегда вежливо ведут себя. Игрокам North это не знакомо, и из-за этого мы не любим их. Это одна из причин, почему мы очень хотели одержать победу на турнире», — прокомментировал победу Дан «apEX» Мадесклер.

G2 Esports одержала победу в пятом сезоне ESL Pro League, обыграв в финале датский коллектив North со счётом 3:1.

Источник: Slingshot eSports Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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