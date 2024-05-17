Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 28 июля 2025 года

Новая часть «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет 28 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Deadline, новая часть франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», выйдет 28 июля 2025 года.

Режиссёром ленты выступит Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступят Кейтин Робинсон и Сэм Лански. Сюжет фильма пока не раскрывается, но ожидается, что звёзды оригинала Фредди Принц-младший и Дженнифер Лав Хьюитт вернутся. Продюсером выступает Нил Мориц.

Первая часть вышла в 1997 году, через год увидел свет сиквел, «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом». В 2021 году запускали сериал по одноимённому оригинальному фильму.

Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении. Он начинает их преследовать и убивать.

Материалы по теме
Стоит ли смотреть продолжение «Универа»? Какими получились «13 лет спустя»
Стоит ли смотреть продолжение «Универа»? Какими получились «13 лет спустя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android