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Amazon отменила сериал «Шёлк» во вселенной «Человека-паука», который делали пять лет

Amazon отменила сериал «Шёлк» во вселенной «Человека-паука», который делали пять лет
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Издание Deadline сообщило, что Amazon отменила сериал «Шёлк», который должен был рассказать о Синди Мун — девушке, обладающей такими же способностями, как и Питер Паркер.

Согласно данным, работа над этим сериалом, который разрабатывался около пяти лет и получил зелёный свет в течение двух лет, полностью остановлена. По информации Deadline, для шоу разработали как минимум три версии. Одна из просьб боссов Amazon создателям сериала была в том, чтобы сюжетно он не так сильно концентрировался на самой Шёлк.

Главную роль должна была исполнить Аделина Рудольф, известная по сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины».

Шёлк — частая героиня комиксов Marvel, а ещё на её появление намекнули в финале игры «Человек-паук 2». Вероятно, её стоит ждать в триквеле.

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