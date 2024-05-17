Фильм «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком перенесли на 17 октября 2025 года

СМИ сообщили о переносе сиквела «Чёрного телефона». Изначально ленту планировали выпустить 27 июня 2025 года, но теперь картина выйдет не раньше 17 октября того же года.

Ранее сообщалось, что Итан Хоук вновь сыграет маньяка, Мэйсон Темз вернётся к роли мальчика Финни Блейка, а образ Терренса Блейка вновь воплотит Джереми Дэвис. В режиссёрское кресло должен вернуться Скотт Дерриксон, снявший оригинал и «Доктора Стрэнджа».

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В фильме рассказывается про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка и, казалось бы, что надежды на спасение нет, однако с героем отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.

Сюжетных подробностей «Чёрного телефона 2» пока нет.