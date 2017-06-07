Александр «s1mple» Костылев сыграет за Ninjas in Pyjamas в роли игрока замены

Александр «s1mple» Костылев сыграет за Ninjas in Pyjamas против G2 Esports на турнире ECS Season 3. Об этом сообщил игрок в своём «твиттере».

«Сегодня в качестве стендина сыграю за Ninjas in Pyjamas. Просто хочу, чтобы команда, за которую я всегда болею, заработала больше очков на турнире», — написал Костылев.

Пока нет информации, кого в составе шведской команды заменит s1mple.

После семи игровых недель Ninjas in Pyjamas занимают пятую строчку в турнирной таблице. Четыре лучшие команды по итогам групповой стадии пройдут на LAN-финал, который пройдёт с 24 по 25 июня.