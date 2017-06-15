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The Summit 7: LGD Gaming обыграла Virtus.pro в матче за выход в топ-3 турнира

15 июня 2017, четверг. 07:40. Киберспорт

LGD Gaming обеспечила себе место в тройке лучших турнире The Summit 7. В матче верхней сетки китайская команда обыграла Virtus.Pro со счётом 2:1.

Ранее коллектив с таким же результатом одержал победу над Team NP.

Представили СНГ продолжат выступление на турнире в нижней сетке. Следующий их матч состоится 17 июня.

15 июня на The Summit 7 пройдут три матча «виннеров». В первом Team VG.J сыграет против Natus Vincere, а во втором встретятся Team Secret и Digital Chaos. Закроет игровой день серия между победителями этих матчей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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