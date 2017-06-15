The Summit 7: LGD Gaming обыграла Virtus.pro в матче за выход в топ-3 турнира

LGD Gaming обеспечила себе место в тройке лучших турнире The Summit 7. В матче верхней сетки китайская команда обыграла Virtus.Pro со счётом 2:1.



Ранее коллектив с таким же результатом одержал победу над Team NP.



Представили СНГ продолжат выступление на турнире в нижней сетке. Следующий их матч состоится 17 июня.



15 июня на The Summit 7 пройдут три матча «виннеров». В первом Team VG.J сыграет против Natus Vincere, а во втором встретятся Team Secret и Digital Chaos. Закроет игровой день серия между победителями этих матчей.