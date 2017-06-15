Владислав «SimSim» Самоха сыграет три игры за M19 на LCL

Владислав «SimSim» Самоха заменит Кирилла «Likkrit» Малофеева в трёх первых играх летнего сезона Континентальной лиги. Анонс появился в группе организации.

Прошедший сезон SimSim провёл, играя в Лиге претендентов за команду Gambit Academy. Вместе с ней он занял первое место по итогам группового этапа. В стадии плей-офф коллектив уступил Dolphins of Wall Street и покинул соревнования.

Саппорт команды M19 Кирилл «Likkrit» Малофеев пропустит три матча летнего сезона Континентальной лиги. Киберспортсмен получил запрет на участие в официальных играх за «негативное поведение в игре на своей учётной записи».