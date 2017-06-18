Егор «markeloff» Маркелов: уровень игры в нашем регионе оставляет желать лучшего

Игрок команды Flipsid3 Tactics по Counter-Strike: Global Offensive Егор «markeloff» Маркелов дал интервью журналистам студии RuHub. Егор рассказал о малом количестве официальных матчей за прошедшее время, подготовке команды и оценил уровень игры в регионе.



«Всё прошедшее время мы тренировались. Не было никаких онлайн-лиг и чемпионатов. Мы проиграли все возможные квалификации, поэтому сидели дома и тренировались в обычном режиме.



Пока команда не находится топ-1 в рейтинге и не занимает первые места, то ей всегда есть к чему стремиться. Особенно в нашей ситуации, когда мы занимаем 57-е место. Команда не может находиться в лучшей форме — это соревновательная дисциплина, где все хотят стать лучшими, выигрывать призовые. Counter-Strike не стоит на месте — все всегда стараются придумывать что-то новое, поэтому надо всегда быть готовым к этому.



Мне сложно оценить текущий уровень игры в нашем регионе. Я смотрел мало игр, а то, что смотрел, лучше бы не видел. Из того, что я видел, — уровень игры оставляет желать лучшего», — рассказал markeloff.



Егор «markeloff» Маркелов выступает за Flipsid3 Tactics с февраля 2015 года. В составе организации он занял 5-8-е места на ESL One Cologne 2016, 2-е место на Acer Predator Masters Season 2 и одержал победу на DreamHack Leipzig 2017.