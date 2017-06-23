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В России создадут школьную лигу по киберспорту

23 июня 2017, пятница. 14:04. Киберспорт

В России создадут школьную лигу по киберспорту. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил президент Российской федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит.

«Понимаем, что спрос с нас теперь будет по принципу «быстрее, выше, сильнее», и полностью к нему готовы. Что касается планов, то готовимся к первому в истории официальному чемпионату России по компьютерному спорту — как я уже говорил, он запланирован на осень этого года. Также у нас в работе запуск Школьной лиги, образовательные проекты, открытие спортивных секций», — рассказал Смит.

21 июня стало известно, что Министерство спорта Российской Федерации официально аккредитовало Федерацию компьютерного спорта России сроком на один год. Полученный статус позволит ФКС разрабатывать официальные правила, стандарты ЕВСК (правила присвоения разрядов и званий) по компьютерному спорту, проводить официальные соревнования и чемпионаты и формировать сборную страны.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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