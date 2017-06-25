СПбПУ стал чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стала чемпионом первого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги со счётом 4:1. За победу СПбПУ получил главный приз в размере 3 млн рублей.



В статистике команд учитывалось первенство в каждой из дисциплин. За победу в каждой из категорий команде присуждалось одно очко. Соревнования проводились в пяти кибердисциплинах: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17, Hearthstone.



Распределение мест в первом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги:

1-е место – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 3 млн руб.

2-е место – Кубанский государственный университет, 1,5 млн руб.

3-е место – Казанский (Приволжский) федеральный университет, 1 млн руб.