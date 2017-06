Адмирал Стуков появится в Heroes of the Storm

Компания Blizzard анонсировала появление адмирала Алексея Стукова в Heroes of the Storm. Разработчик опубликовал соответствующее сообщение в официальном «твиттере». Демонстрация намечена на 30 июня во время первых игр Heroes of the Storm Global Championship.

Алексей Стуков является одним из главных действующих лиц во вселенной StarCraft. Он впервые появился в StarCraft: Brood War и повторно в StarCraft II. В процессе компании Стуков был заражён зергами, и именно в таком виде он появится в HotS.



Следующие матчи HGC в Европе пройдут 30 июня и начнутся в 19:00 по московскому времени.