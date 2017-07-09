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Фредерик «Hoej» Нильсен: нужно побеждать на турнирах, иначе люди тебя позабудут

9 июля 2017, воскресенье. 09:36. Киберспорт

Фредерик «Hoej» Нильсен прокомментировал победу над CitizenNappa в четвертьфинале Hearthstone Spring Championship.

«Первая игра была очень важной для меня. Мое слабое место — колода на разбойника. Но наивысший шанс на победу против шамана, который хорош против любых классов, имела как раз колода на разбойника. Как вы видели, матч получился тяжёлым, неблагоприятным для меня. Но эта победа для меня многое значила.

[К третьей партии] у меня остался только воин. А он как раз невероятно хорош против разбойника несмотря ни на что, как и в зеркальном противостоянии. После победы в двух играх я чувствовал себя комфортно.

Я не считаю себя неизвестным игроком. Я очень счастлив, что мне удалось победить. В Hearthstone-сцене сложно удержаться. Нужно постоянно побеждать на турнирах, иначе люди тебя позабудут. Победа здесь — цель многих лет. Возможно, [выход в плей-офф и попадание на чемпионат мира] — наивысшая точка в моей карьере. Я очень счастлив.

Я также уверен, что четвертьфинал Hearthstone Spring Championship — хороший старт для CitizenNappa. У него похожее начало карьеры, что и у меня в 2015 году. Возможно, мы его увидим на следующем чемпионате мира. Он определённо хороший игрок», — заключил Нильсен.

Датский киберспортсмен примет участие в чемпионате мира по Hearthstone.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Киберспорт
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