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Более трети всех страниц в интернете с 2013 года уже недоступны

Более трети всех страниц в интернете с 2013 года уже недоступны
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По данным исследования, этой весной пользователи Сети не могут получить доступ к 38% веб-страниц или контенту на них, который существовал в 2013 году.

Аналитики из Pew Research Center выяснили, что информация в Сети действительно может быть недолговечна. Прямо сейчас уже утеряна почти четверть всего контента, созданного за последние 10 лет.

Фото: Pew Research Center

Так, на «Википедии» больше половины (54%) страниц содержат хотя бы одну ссылку, которая не открывается. Это же касается ссылок на государственных и новостных сайтах, проверенных аналитиками, хотя там утерянный контент встречается реже.

Этим исследованием аналитики хотели показать, что пользователям не стоит надеяться на веб-страницы с нужной информацией, а необходимые данные лучше скопировать и сохранить другими способами.

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