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Райан Рейнольдс был удивлён тому, как много жести Disney позволила в «Дэдпуле и Росомахе»

На YouTube-канале Fandango вышел подкаст, посвящённый скорому релизу фильма «Дэдпул и Росомаха». Среди прочих тем Райан Рейнольдс рассказал, почему высокий возрастной рейтинг так важен для проекта.

Отвечая на вопрос о сложностях на пути к «взрослому» фильму, исполнитель роли Дэдпула обратил внимание на лояльность продюсеров из Disney.

О, это не мне, это Disney пришлось преодолевать препятствия. Надеюсь, это не звучит снисходительно — я действительно горжусь тем, что они позволили нам делать в фильме. Это с новой стороны раскрывает эту компанию, и я удивлён, что Disney разрешила нам зайти так далеко.

Рейнольдс также отметил, что наибольшее раскрытие Росомаха получил в фильме «Логан», который также получил рейтинг «для взрослых» в кино.

Я очень благодарен за это, поскольку другого способа сделать фильм про этого персонажа, про эту вселенную — его просто не было. Я чувствовал, что «Логан» — самая полная версия Росомахи, которую мы когда-либо видели. И рейтинг R позволил нам делать всё что угодно в мире, в котором возможно всё что угодно.

Премьера «Дэдпули и Росомахи» в кинотеатрах намечена на 26 июля.