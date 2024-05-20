Райан Рейнольдс был удивлён тому, как много жести Disney позволила в «Дэдпуле и Росомахе»
На YouTube-канале Fandango вышел подкаст, посвящённый скорому релизу фильма «Дэдпул и Росомаха». Среди прочих тем Райан Рейнольдс рассказал, почему высокий возрастной рейтинг так важен для проекта.
Отвечая на вопрос о сложностях на пути к «взрослому» фильму, исполнитель роли Дэдпула обратил внимание на лояльность продюсеров из Disney.
О, это не мне, это Disney пришлось преодолевать препятствия. Надеюсь, это не звучит снисходительно — я действительно горжусь тем, что они позволили нам делать в фильме. Это с новой стороны раскрывает эту компанию, и я удивлён, что Disney разрешила нам зайти так далеко.
Рейнольдс также отметил, что наибольшее раскрытие Росомаха получил в фильме «Логан», который также получил рейтинг «для взрослых» в кино.
Я очень благодарен за это, поскольку другого способа сделать фильм про этого персонажа, про эту вселенную — его просто не было. Я чувствовал, что «Логан» — самая полная версия Росомахи, которую мы когда-либо видели. И рейтинг R позволил нам делать всё что угодно в мире, в котором возможно всё что угодно.
Премьера «Дэдпули и Росомахи» в кинотеатрах намечена на 26 июля.
Комментарии