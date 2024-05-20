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BetBoom Team начала DreamLeague по «Доте» с победы над украинской NAVI

BetBoom Team начала DreamLeague по «Доте» с победы над украинской NAVI
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Российский состав BetBoom Team выиграл первый матч в рамках крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 23 с призовым фондом $ 1 млн.

Обе карты серии с украинской Natus Vincere начались не очень ярко, но затем пятёрка Анатолия boolk Иванова смогла воспользоваться ошибками соперника и перевернуть ход матча.

Dota 2. DreamLeague - Season 23 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 16:15 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Natus Vincere

После паузы коллективы проведут ещё по одному матчу: BetBoom Team сыграет против китайской Azure Ray, а NAVI — с Shopify Rebellion из Северной Америки. Начало запланировано на 20:45 мск.

Участники турнира соревнуются за призовой фонд в размере $ 1 млн и путёвки на более важный чемпионат — Riyadh Masters 2024 в Эр-Рияде. По итогам группового этапа DreamLeague S23 в плей-офф пройдут по четыре лучших команды из шести.

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