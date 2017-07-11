Pajkatt: не думаю, что существует идеальный возраст для киберспортсмена

Игрок Natus Vincere Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль в видеоролике на командном YouТube-канале поделился мыслями о значении возраста для киберспортсмена, а также рассказал о лучших в карьере тиммейтах.

«Возможно, лет в 40 уже трудно играть. Не было ни одного профессионального игрока такого возраста, который продолжал бы играть. Трудно сказать. Чем старше ты становишься, тем больше опыта приобретаешь. Но большинство молодых игроков очень уверены в себе и ничего не боятся, потому что они не сталкивались с жизненными трудностями, и им проще, потому что у них нет проблем, о которых нужно думать. Они ходят в школу и играют в компьютерные игры. У них мало забот и много свободного времени, чтобы уделять игре. Не думаю, что существует идеальный возраст. В хорошей команде должно быть оптимальное сочетание игроков разного возраста.

Saksa — один из лучших тиммейтов, с которым мне приходилось играть. Сейчас он выступает за Planet Odd. Он очень скромный и порядочный парень, а также великолепный игрок и просто очень хороший человек. Мне также очень понравилось играть с Biver — думаю, они в чем-то похожи: оба весёлые, с ними всегда приятно поболтать. Также было много хороших моментов, когда играл с Misery, мы отлично проводили время», — рассказал Pajkatt.

Pajkatt присоединился к Natus Vincere в декабре 2016 года. Он выступал за такие команды, как Evil Geniuses, LGD International, Alliance, и другие.