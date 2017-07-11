Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Pajkatt: не думаю, что существует идеальный возраст для киберспортсмена

11 июля 2017, вторник. 01:56. Киберспорт

Игрок Natus Vincere Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль в видеоролике на командном YouТube-канале поделился мыслями о значении возраста для киберспортсмена, а также рассказал о лучших в карьере тиммейтах.

«Возможно, лет в 40 уже трудно играть. Не было ни одного профессионального игрока такого возраста, который продолжал бы играть. Трудно сказать. Чем старше ты становишься, тем больше опыта приобретаешь. Но большинство молодых игроков очень уверены в себе и ничего не боятся, потому что они не сталкивались с жизненными трудностями, и им проще, потому что у них нет проблем, о которых нужно думать. Они ходят в школу и играют в компьютерные игры. У них мало забот и много свободного времени, чтобы уделять игре. Не думаю, что существует идеальный возраст. В хорошей команде должно быть оптимальное сочетание игроков разного возраста.

Saksa — один из лучших тиммейтов, с которым мне приходилось играть. Сейчас он выступает за Planet Odd. Он очень скромный и порядочный парень, а также великолепный игрок и просто очень хороший человек. Мне также очень понравилось играть с Biver — думаю, они в чем-то похожи: оба весёлые, с ними всегда приятно поболтать. Также было много хороших моментов, когда играл с Misery, мы отлично проводили время», — рассказал Pajkatt.

Pajkatt присоединился к Natus Vincere в декабре 2016 года. Он выступал за такие команды, как Evil Geniuses, LGD International, Alliance, и другие.

Источник: Официальный сайт команды Natus Vincere Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
11 июля 2017, вторник
01:58 Максим Беднарский: думаю над созданием новой организации
01:57 ESL оштрафует состав SK Gaming по CS:GO
01:56 Pajkatt: не думаю, что существует идеальный возраст для киберспортсмена
00:59 Natus Vincere поднялась на 6-е место в рейтинге HLTV
10 июля 2017, понедельник
21:30 SK Gaming обыграла Virtus.pro в футбольном матче
16:56 Виктор Гусев: к киберспорту нужно относиться легко
16:21 Ким «Gabbi» Виллафуерте покинул Clutch Gamers
15:56 FalleN признан лучшим игроком ESL One: Cologne
15:37 Тренер Dark Passage: только Gambit смогла бы дойти до четвертьфинала в TCL
12:30 The Alliance стала победителем турнира The Final Match
11:13 Якоб «Pimp» Виннече покинул Team Liquid
9 июля 2017, воскресенье
22:05 SK Gaming стала победителем ESL One: Cologne
19:54 1907 Fenerbahçe стала победителем Rift Rivals Green Rift
18:09 MDL: LGD Gaming стала чемпионом турнира
14:19 Максим Беднарский покинул пост генерального директора HellRaisers
13:19 Фредерик «Hoej» Нильсен выиграл Hearthstone Spring Championship
11:22 The Alliance вышла в гранд-финал турнира The Final Match
11:11 SK Gaming вышла в финал ESL One: Cologne
11:08 MDL: LGD сыграет в гранд-финале турнира
10:23 HCT: Александр «Kolento» Мальш стал восьмым участником чемпионата мира по HS
09:57 Евгений Шумилин: Kuonet сказал мне, что закинул серию и не заслуживал победы
09:36 Фредерик «Hoej» Нильсен: нужно побеждать на турнирах, иначе люди тебя позабудут
09:09 Чжэн «MidOne» Йек Най заработал 10 000 MMR
08:48 HСT: Евгений «Neirea» Шумилин выиграл путёвку на чемпионат мира по Hearthstone
07:51 HCT: Энтони «Ant» Тревино прошел в полуфинал весеннего чемпионата по Hearthstone
06:43 HCT: Фредерик «Hoej» Нильсен поедет на чемпионат мира по Hearthstone
8 июля 2017, суббота
20:13 Newbee обыграла OG на MDL 2017 по Dota 2
20:12 Natus Vincere покинула ESL One Cologne 2017 по CS:GO
19:00 Фредерик «Hoej» Нильсен: игроки из Китая взяли колоды месячной давности
18:18 Selfless выставила командный бренд на продажу
17:49 LGD.FY вышла в гранд-финал MDL 2017 по Dota 2
16:06 HCT: Дима «Rdu» Раду и Александр «Kolento» Мальш сыграют в четвертьфинале
13:22 HCT: Александр «Kolento» Мальш попал в топ-8 весеннего чемпионата по Hearthstone
12:35 PaiN Gaming лишилась состава по CS:GO
11:44 HCT: Евгений «Neirea» Шумилин и Фредерик «Hoej» Нильсен пробились в плей-офф
10:43 Чет «ImAPet» Сингх стал тренером OpTic Gaming по CS:GO
08:47 MDL: Evil Geniuses покинула турнир
7 июля 2017, пятница
19:32 Виталий «v1lat» Волочай: теперь очки за выступления на турнирах важнее денег
18:34 Сэм «Bulba» Сосале: мне кажется, что этот патч создан для Virtus.pro
17:06 Invictus Gaming обыграла VG в первом раунде нижней сетки MDL 2017
16:25 Blizzard Entertainment заключила шесть контрактов на участие в Overwatch League
13:45 Na’Vi вышла в полуфинал ESL One Cologne 2017 по CS:GO
13:28 HCT: два игрока из Новой Зеландии прошли в плей-офф
11:21 Дэвид «LD» Горман: новая система привлечёт больше команд для участия в турнирах
11:13 MDL: LGD и LFY вышли в финал верхней сетки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017