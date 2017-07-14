ESL оплатит расходы команд-участниц турнира Pro League Season 6

WESA договорилась с Electronic Sports League об улучшениях условий для команд-участниц своих турниров по CS:GO. Анонс появился на официальном сайте организации.

Сообщается, что ESL начиная с турнира Pro League S6 будет оплачивать поездку на LAN-финалы для семи членов команды.

Всемирная киберспортивная ассоциация (WESA) основана в мае 2016 года при участии Electronic Sports League и восьми крупнейших киберспортивных организаций мира — Fnatic, Natus Vincere, Team EnVyUs, Virtus.pro, G2 Esports, FaZe Clan, Mousesports и Ninjas in Pyjamas. Главной задачей ассоциации является повышение уровня киберспорта и вывод его на модели, которые используются в традиционном спорте.