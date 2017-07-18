Координатор проектов PGL прокомментировал проблемы с трансляцией

Координатор проектов PGL Диана Петреску прокомментировала проблемы с трансляцией во время второго дня турнира PGL Major Krakow по CS:GO. Обращение к зрителям опубликовано на форуме Reddit.

«Последние несколько месяцев были одними из самых загруженных и самых сложных в нашей жизни. Мы разочарованы тем, что не смогли вам дать позитивный опыт просмотра трансляции.



Мы гордились прошлыми событиями потому, что там не было ни секунды простоя во время трансляций. Последние два дня были далеки от этого. Мы определили причину, связанную с Интернетом, на месте проведения и приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить возникновение других сбоев.



Яркая сторона всего этого заключается в том, что мы теперь ещё больше мотивированны, чем когда-либо, чтобы безупречно провести основное мероприятие в «Таурон-Арене». Не только потому, что сообщество этого заслуживает, а потому, что мы этого хотим», — рассказала Петреску.

17 июня команды BIG и Cloud9 провели матч вне стрима из-за технических проблем.