Филип «NEO» Кубски: Кёльн преподал Snax суровый урок

Игрок Virtus.pro по CS:GO Филип «NEO» Кубски рассказал о подготовке команды к PGL Major Kraków 2017.

«После того как мы проиграли ESL One: Cologne, мы остались там на пять дней из-за футбольный игры. И это, наверное, был самый серьёзный буткемп у нашей команды за всё время. Все были мотивированны и работали на 100%. Snax стал лидером в игре. Наверное, Кёльн преподал ему суровый урок», — рассказал NEO.

По итогам двух раундов PGL Major Kraków Virtus.pro имеет статику в две победы. 18 июня команда сыграет за выход в плей-офф с Gambit eSports.