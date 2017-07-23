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Профессионалы в CS:GO поспорили на $ 1 тыс. на звание чемпиона PGL Major Krakow

23 июля 2017, воскресенье. 15:24. Киберспорт

Игрок команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Денис «Seized» Костин и член состава SK Gaming Фернандо «Fer» Альваренга поспорили на $ 1 тыс. Профессионалы не сошлись во взглядах касательно победителя турнира — Seized поставил на чемпионство Даниила «Zeus» Тесленко и команды Gambit, а Fer считает фаворитами соотечественников из Immortals.

Первоначально Фернандо предложил ставку в $ 10 тыс., однако российский игрок отказался от такого большого пари. В итоге обе стороны сошлись на сумме в $ 1 тыс.

Финал турнира PGL Major Krakow 2017 состоится 23 июля в 18:00 по московскому времени. За титул чемпиона сразятся Gambit Esports и бразильская команда Immortals. Победитель получит $ 500 тыс.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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