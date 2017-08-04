Капитан Team expert: Fnatic бы думать об игре, а не снимать видео о бойсбэнде

Капитан Team expert по Heroes of the Storm Бенджамин «BadBenny» Екенульв посоветовал игрокам шведского состава Fnatic больше заниматься делом.

«Парни должны сосредоточиться на игре, а не снимать видео о своем бойсбэнде, особенно после их последнего поражения от Playing Ducks. Но, в принципе, это только увеличивает наши шансы. Шутки в сторону, Fnatic — явный фаворит, но мы сделаем всё возможное, чтобы одержать победу над ними!» — сказал Екенульв официальному сайту лиги HGC.

После победы на турнире Mid-Season Brawl участники Fnatic пообещали снять клип о своей команде.

На турнире «Западная стычка» Team expert встретится с представителями американской лиги — Team Freedom. Их матч состоится примерно в 16:20 по московскому времени. Победитель проходит дальше по верхней сетке, а проигравший состав падает в нижнюю сетку.

Четвертьфиналы и матчи первого раунда нижней сетки играются до двух побед (bo3). Все остальные — до трёх побед (bo5).

Западная стычка и ЧМ по Overwatch. Что смотреть помимо The International 7.