Капитан Tempo Storm: из трёх европейских команд Liquid — самая слабая

Капитан Tempo Storm Бен «cattlepillar» Банк оценил уровень европейской команды Team Liquid, а заодно и остальных представителей региона на турнире «Западная стычка».

«Из трёх европейских команд на турнире Liquid выглядит самой слабой. И я надеюсь, что команды Североамериканского региона преуспеют в борьбе с ними. Всё зависит от того, нашли ли [Team Liquid] какие-либо новые эффективные приёмы, чтобы дать им преимущество на этом турнире», — цитирует Банка официальный сайт Heroes of the Storm.

Четвертьфинальный матч между Tempo Storm и Team Liquid начнётся примерно в 14:50 по московскому времени. Чемпионат «Западная стычка» проходит на Украине в клубе «Киев Киберспорт Арена».

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