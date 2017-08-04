Звезды YouTube снялись в сериале о киберспорте от создателя «Рика и Морти»

Опубликован дебютный трейлер комедийного сериала о киберспорте Good Game. В главных ролях снялись ведущие канала Game Grumps на YouTube Арин Хансон и Дэн Авидан. Режиссером выступил создатель мультика «Рик и Морти» и сериала «Сообщество» Дэн Хармон. Помогали в съёмках Джесси Кокс и актриса Мишель Морроу («Шпионка»).

«Это будет величайшая история в киберспорте, которую когда-либо рассказывали. И это вовсе не потому, что истории о киберспорте по сути недоступны и непривлекательны», — сказал Авидан в трейлере.

Первый эпизод Good Game появится на Youtube Red уже 30 августа 2017 года. Сериал расскажет историю команды, состоящей из случайных людей. Ей предстоит пройти путь от любителей до профессионалов и сыграть на чемпионате мира KILLCORE.

Создатель мультсериала «Рик и Морти» снимет комедийный сериал про киберспорт.