Valve выпустила новую сокровищницу

Компания Valve выпустила сокровищницу Trove Carafe, которая посвящена The International 2017. Анонс появился на официальном сайте игры.

Пользователи смогут поддержать любимых комментаторов и аналитиков, приобретя сундук с их автографом. Им достанется часть денег от его продажи.

Пользователи смогут поддержать студию освещения, приобретая сундук с автографоми, которая работает на чемпионате мира по Dota 2. Часть средств от продажи пойдёт комментаторам и аналитикам.

Также внутри сундука находятся дебютные аксессуары для Jakiro и Oracle, а также предметы для Shadow Demon, Phantom Lancer, Anti-Mage, Troll Warlord, Faceless Void и Beastmaster.

Из каждой сокровищницы можно получить редкий предмет для Invoker, сундук с золотыми версиями некоторых Immortal-предметов или редкого загадочного курьера.

С 2 по 12 августа проходит чемпионат мира по Dota 2 — The International 2017. В его рамках 18 команд со всего мира борются за призовой фонд в размере $ 23 млн.