Илья «Lil» Ильюк: китайские команды удивили нас на групповом этапе

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк дал интервью журналистам портала StarLadder. Илья рассказал о подготовке к турниру, психологическом состоянии, а также заявил о готовности обыграть предстоящих соперников.



«Нам было тяжело на групповом этапе. Мы больше месяца тренировались на закрытом буткемпе, и когда ты на нём тренируешься, ты не можешь сделать никаких выводов — работают твои стратегии или нет, хорошо ты играешь или плохо. Твои противники не очень серьёзно играют. Когда мы приехали сюда, у нас возникли некоторые проблемы: мы поняли, что некоторые наши наработки не работают. Второе — четыре человека из команды ни разу не играли на TI. Только я один был здесь. Чувствуется некоторое напряжение и переживание.



На групповой стадии нас удивили LGD Forever Young. По сути, мы проиграли им две карты: первую мы могли легко выиграть, а вторую мы проиграли на стадии драфта. Нас удивило разнообразие меты и новых персонажей. Например, появление Lich, это уже зарождающаяся мета на The International.



Касательно предстоящего матча с LGD, сложно сказать. Здесь нет команд, которые ты не можешь обыграть. Все обыгрывают друг друга разными стратегиями. Если смотреть с точки зрения профессионального игрока, то все китайские команды действуют просто и банально. Их не так сложно обыграть. Ты можешь сесть, посмотреть записи, изучить лазейки и законтрить все стратегии и их действия», — рассказал «Lil».



Команда Virtus.pro заняла третье место на групповом этапе турнира The International 2017 и вышла в верхнюю сетку стадии плей-офф. Следующим соперником команды из СНГ станет пятёрка игроков из LGD Gaming. Матч состоится 8 августа, начало — в 23:00 по московскому времени.