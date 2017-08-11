Известные гонщики рассказали о влиянии Gran Turismo на их жизнь

На официальном канале PlayStation в YouTube появилось сразу четыре новых ролика в поддержку грядущего PS4-эксклюзива Gran Turismo Sport. В представленном видео победители GT Academy Лукас Ордоньес, Рикардо Санчес, Дженн Марденборо и Брайан Хайткоттер делятся историями своего успеха и рассказывают, как Gran Turismo изменила их жизнь.

GT Academy – это международный турнир, объединяющий реальный и виртуальный автоспорт. В ходе отборочных соревнований лучшие игроки Gran Turismo получают возможность сесть за руль реальной гоночной машины и побороться за главный приз – место в команде Nissan c предварительным обучением и получением всех необходимых лицензий. Соревнования проводятся с 2008 года. На текущий момент выпускниками GT Academy стали более 20 человек. Телешоу, посвящённое борьбе и тренировкам участников соревнований, транслируется на национальных каналах Европы и Северной Америки.

Реалистичный гоночный симулятор Gran Turismo Sport разрабатывается японской студией Polyphony Digital эксклюзивно для PlayStation 4. В игре будет представлено более 150 автомобилей, включая гоночные болиды и концепты, и 17 различных трасс в 28 конфигурациях. В июле корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с идеологом серии Gran Turismo и главой разработки GT Sport Кадзунори Ямаути, а также опробовать текущую версию игры. Впечатления от посещения токийского офиса Polyphony Digital собраны в отдельном материале.

Выход игры Gran Turismo Sport запланирован на 18 октября 2017 года.