Valve выпустила патч 7.06f для Dota 2

Компания Valve выпустила минорный патч для Dota 2. В нём были ослаблены популярные герои и предметы, использованные на The International 7.



Предметы:

Mask of Madness: сокращение брони увеличено с -5 до -6

Mask of Madness: длительность перезарядки увеличена с 20 до 22

Helm of the Dominator: аура скорости атаки увеличена с 10 до 15

Force Staff: дальность использования сокращена с 800 до 750

Diffusal Blade: бонусная ловкость уменьшена с 25/35 до 20/30



Герои:

Ancient Apparition: стоимость Ice Blast увеличена с 100/125/150 до 150

Bane: базовые сила, ловкость и интеллект увеличены на 1

Bane: время применения Nightmare сокращено с 0.5 до 0.4

Batrider: стоимость Firefly увеличена с 100 до 125

Bloodseeker: стоимость Rupture увеличена с 150/200/250 до 200/225/250

Chen: восстановление здоровья с Hand of God heal увеличен с 225/350/475 до 250/375/500

Earthshaker: длительность перезарядки Fissure увеличена с 15 до 18/17/16/15

Earthshaker: стоимость Enchant Totem увеличена с 20/30/40/50 до 35/40/45/50

Lich: Chain Frost больше не дает микро-стан

Lich: замедление с Ice Armor сокращено с 30% до 24/26/28/30%

Lion: длительность стана Earth Spike увеличена с 1.1/1.6/2.1/2.6 до 1.4/1.8/2.2/2.6

Lion: Талант 20-го уровня с +8% к усилению заклинаний изменен на +300 Finger of Death Damage

Lycan: Howl больше не обеспечивает чистый хил от бафа (всегда поддерживает тот же процент хп)

Nature's Prophet: базовая скорость передвижения сокращена с 295 до 290

Nature's Prophet: обзор от Sprout сокращена с 750 до 500

Necrophos: длительность перезарядки Reaper's Scythe увеличена с 90/80/70 до 100

Necrophos: понижение сопротивления магии от Ghost Shroud увеличено с -20% до -25%

Nightstalker: длительность Darkness сокращена с 50 до 40

Nyx Assassin: Базовый урон сокращен на 3

Puck: обзор от Illusory Orb сокращен с 550 до 450

Shadow Demon: Талант 15 уровня изменен с +8% до +10% к усилению заклинаний

Shadow Demon: Талант 15 уровня изменен с +75 до +100 к дальности использования

Skywrath Mage: стоимость Mystic Flare сокращена с 350/575/800 до 300/550/800

Skywrath Mage: Талант 15 уровня изменен с +10% до +15% вампиризма от заклинаний

Spectre: урон от иллюзий Haunt увеличен с 30% до 40%

Spirit Breaker: Базовая скорость передвижения сокращена с 290 до 285

Sven: длительность стана Stormbolt сокращена с 2 до 1.7/1.8/1.9/2.0

Sven: длительность перезарядки Warcry увеличена с 34/28/22/16 до 35/30/25/20

Tiny: стоимость Toss сокращена с 120 до 90/100/110/120

Tiny: бонус к области атаки с Scepter увеличен с 85 до 150

Undying: количество атак, необходимых для убийства Tombstone увеличено с 3/4/5/7 до 4/5/6/8

Venomancer: обзор Plague Wards сокращен с 1200/800 до 800/800

Windranger: длительность Shackles увеличена с 1.5/2.25/3/3.75 до 2.0/2.6/3.2/3.8

Windranger: длительность перезарядки Shackles увеличена с 12 до 18/16/14/12

Winter Wyvern: Талант 15-го уровня изменен увеличена с +20 Movement Speed до +35

Winter Wyvern: Талант 15-го уровня изменен увеличена с +50 Damage до +75

Wraith King: длительность перезарядки Reincarnation сокращена с 240/140/40 до 200/120/40

Wraith King: Талант 15-го уровня изменен с +15 до +30 к скорости передвижения.