Valve выпустила патч 7.06f для Dota 2

Компания Valve выпустила минорный патч для Dota 2. В нём были ослаблены популярные герои и предметы, использованные на The International 7.
Предметы:
Mask of Madness: сокращение брони увеличено с -5 до -6
Mask of Madness: длительность перезарядки увеличена с 20 до 22
Helm of the Dominator: аура скорости атаки увеличена с 10 до 15
Force Staff: дальность использования сокращена с 800 до 750
Diffusal Blade: бонусная ловкость уменьшена с 25/35 до 20/30
Герои:
Ancient Apparition: стоимость Ice Blast увеличена с 100/125/150 до 150
Bane: базовые сила, ловкость и интеллект увеличены на 1
Bane: время применения Nightmare сокращено с 0.5 до 0.4
Batrider: стоимость Firefly увеличена с 100 до 125
Bloodseeker: стоимость Rupture увеличена с 150/200/250 до 200/225/250
Chen: восстановление здоровья с Hand of God heal увеличен с 225/350/475 до 250/375/500
Earthshaker: длительность перезарядки Fissure увеличена с 15 до 18/17/16/15
Earthshaker: стоимость Enchant Totem увеличена с 20/30/40/50 до 35/40/45/50
Lich: Chain Frost больше не дает микро-стан
Lich: замедление с Ice Armor сокращено с 30% до 24/26/28/30%
Lion: длительность стана Earth Spike увеличена с 1.1/1.6/2.1/2.6 до 1.4/1.8/2.2/2.6
Lion: Талант 20-го уровня с +8% к усилению заклинаний изменен на +300 Finger of Death Damage
Lycan: Howl больше не обеспечивает чистый хил от бафа (всегда поддерживает тот же процент хп)
Nature's Prophet: базовая скорость передвижения сокращена с 295 до 290
Nature's Prophet: обзор от Sprout сокращена с 750 до 500
Necrophos: длительность перезарядки Reaper's Scythe увеличена с 90/80/70 до 100
Necrophos: понижение сопротивления магии от Ghost Shroud увеличено с -20% до -25%
Nightstalker: длительность Darkness сокращена с 50 до 40
Nyx Assassin: Базовый урон сокращен на 3
Puck: обзор от Illusory Orb сокращен с 550 до 450
Shadow Demon: Талант 15 уровня изменен с +8% до +10% к усилению заклинаний
Shadow Demon: Талант 15 уровня изменен с +75 до +100 к дальности использования
Skywrath Mage: стоимость Mystic Flare сокращена с 350/575/800 до 300/550/800
Skywrath Mage: Талант 15 уровня изменен с +10% до +15% вампиризма от заклинаний
Spectre: урон от иллюзий Haunt увеличен с 30% до 40%
Spirit Breaker: Базовая скорость передвижения сокращена с 290 до 285
Sven: длительность стана Stormbolt сокращена с 2 до 1.7/1.8/1.9/2.0
Sven: длительность перезарядки Warcry увеличена с 34/28/22/16 до 35/30/25/20
Tiny: стоимость Toss сокращена с 120 до 90/100/110/120
Tiny: бонус к области атаки с Scepter увеличен с 85 до 150
Undying: количество атак, необходимых для убийства Tombstone увеличено с 3/4/5/7 до 4/5/6/8
Venomancer: обзор Plague Wards сокращен с 1200/800 до 800/800
Windranger: длительность Shackles увеличена с 1.5/2.25/3/3.75 до 2.0/2.6/3.2/3.8
Windranger: длительность перезарядки Shackles увеличена с 12 до 18/16/14/12
Winter Wyvern: Талант 15-го уровня изменен увеличена с +20 Movement Speed до +35
Winter Wyvern: Талант 15-го уровня изменен увеличена с +50 Damage до +75
Wraith King: длительность перезарядки Reincarnation сокращена с 240/140/40 до 200/120/40
Wraith King: Талант 15-го уровня изменен с +15 до +30 к скорости передвижения.