Fnatic и GODSENT обменялись игроками

Киберспортивные организации Fnatic и GODSENT объявили об обмене игроков. Деннис «dennis» Эдман присоединился к шведскому клубу, а Йонас «Lekr0» Олофссон — к британскому мультигеймингу.
Капитан GODSENT Маркус «pronax» Уолстен отправился на скамейку запасных по решению игроков команды.
«Непрекращающиеся трудности и неспособность найти общий язык с напарниками сделали очевидным тот факт, что коллективу требуются изменения. К сожалению, это означало, что команду должен покинуть именно я. Со времен CS 1.6 я не срабатывался с игроками лучше, чем с этими. Конечно, я хотел бы продолжать выступать с ними, но я уважаю решение команды», — сказал Уолстен в обращении к болельщикам.
В скором времени GODSENT назовёт имя киберспортсмена, который займёт место pronax в основном составе. Якоб «pyth» Моуруярви, который также присоединился к шведскому клубу в качестве игрока замены, при необходимости будет появляться в матчах лиги ESL Pro League.
GODSENT и Fnatic обмениваются игроками не в первый раз. В 2016 и 2017 годах организации трижды перемешивали составы шведских команд.
Состав Fnatic:
- Майкил «Golden» Селим
- Йонас «Lekr0» Олофссон
- Йеспер «JW» Вексель
- Робин «flusha» Ронквист
- Фредди «KRiMZ» Йоханссон
Состав GODSENT:
- Андреас «znajder» Линдберг
- Саймон «twist» Элиассон
- Йоаким «disco doplan» Гидетун
- Деннис «dennis» Эдман
- Маркус «pronax» Уолстен (замена)
- Якоб «pyth» Моуруярви (замена / EPL).