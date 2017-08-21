Fnatic и GODSENT обменялись игроками

Киберспортивные организации Fnatic и GODSENT объявили об обмене игроков. Деннис «dennis» Эдман присоединился к шведскому клубу, а Йонас «Lekr0» Олофссон — к британскому мультигеймингу.

Капитан GODSENT Маркус «pronax» Уолстен отправился на скамейку запасных по решению игроков команды.

«Непрекращающиеся трудности и неспособность найти общий язык с напарниками сделали очевидным тот факт, что коллективу требуются изменения. К сожалению, это означало, что команду должен покинуть именно я. Со времен CS 1.6 я не срабатывался с игроками лучше, чем с этими. Конечно, я хотел бы продолжать выступать с ними, но я уважаю решение команды», — сказал Уолстен в обращении к болельщикам.

В скором времени GODSENT назовёт имя киберспортсмена, который займёт место pronax в основном составе. Якоб «pyth» Моуруярви, который также присоединился к шведскому клубу в качестве игрока замены, при необходимости будет появляться в матчах лиги ESL Pro League.

GODSENT и Fnatic обмениваются игроками не в первый раз. В 2016 и 2017 годах организации трижды перемешивали составы шведских команд.

Состав Fnatic:

Майкил «Golden» Селим

Йонас «Lekr0» Олофссон

Йеспер «JW» Вексель

Робин «flusha» Ронквист

Фредди «KRiMZ» Йоханссон

Состав GODSENT: