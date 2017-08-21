StarLadder организует квалификации на WESG 2017 в Европе и Америке

Определились организаторы региональных и субрегиональных квалификационных соревнований на WESG 2017 по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, StarCraft 2 и Hearthstone. В Европе и Америке отборочные турниры будут проведены компанией StarLadder. В России соревнования пройдут под эгидой U CAN COMPANY (UCC), на Пиренейском полуострове организацией займётся Baskonia Group, а в странах Бенилюкс – Blammo Media B.V. & SEG Esports B.V.

Основными регионами в новом сезоне считаются Африка, Азия, Америка, Европа и Китай. Россия, Пиренеи и Бенилюкс отнесены к дополнительным. Участникам соревнований предстоит пройти отборочные этапы в своих странах, после чего выступить на региональных квалификациях. Лучшие национальные команды и игроки в индивидуальных дисциплинах получат право представлять свою страну в финальном этапе WESG 2017, проведение которого запланировано на март 2018 года. Общий призовой фонд турнира составляет более $ 3,9 млн, часть этих средств разыграют на LAN-финалах региональных квалификаций.

В гранд-финал WESG 2017 будет отобрано 72 команды по CS:GO и Dota 2 и 72 игрока по StarCraft 2 и Hearthstone. В турнире смогут принять участие игроки обоих полов. Под женские коллективы по CS:GO и Dota 2 в гранд-финале зарезервировано 8 слотов.

World Electronic Sports Games 2017 (WESG 2017) – мировой киберспортивный турнир, организованный подразделением Alibaba Group. Финал первых игр с общим призовым фондом $ 5,5 млн состоялся в Шанхае в декабре 2016 года.